В Рязани открылась выставка к 110-летию Константина Симонова

В Музейном центре РИАМЗ на Соборной площади состоялось торжественное открытие выставки, посвященной 110-летию со дня рождения писателя и военного корреспондента Константина Симонова. Мероприятие прошло в рамках празднования 80-летия Великой Победы.

В церемонии принял участие первый заместитель главы муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Антон Астафьев. Он подчеркнул особую значимость проекта для Рязани, ведь здесь прошли детство и юность Симонова, а образ рязанской земли нашел отражение в его произведениях.

Выставка получила название «Парень из нашего города» — в честь знаменитой пьесы Симонова, ставшей важным этапом в его творчестве. В экспозиции представлены уникальные материалы: фронтовые блокноты, личные вещи писателя, фотографии и документы военных лет.

Особый интерес представляют «Звуковые автографы» — записи авторских чтений Симонова, а также фрагменты экранизаций его произведений. Впервые рязанцы могут услышать живой голос писателя, декламирующего свои строки.

Выставка будет работать до 18 сентября.

Возрастное ограничение 6+.