В Рязани открылась Всероссийская молодежная выставка «Я хочу сказать об этом»

26 октября, в четверг, в выставочном зале «АРТРУМ» открылась IV Всероссийская молодежная выставка «Я хочу сказать об этом».

И.о. министра культуры Рязанской области Елена Васильева отметила, что молодежная выставка «Я хочу сказать об этом» становится популярнее и география участников растет. В этому году в экспозиции представлены более 150 работ молодых художников со всей страны.

Участники создали произведения по разным видам искусства: живопись, графика, фотография, дизайн, а также креативные разработки туристических брендов.

Экспозиция будет работать в выставочном зале «АРТРУМ» до 20 ноября, сообщает региональное правительство.