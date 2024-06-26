В Рязани открылась уникальная выставка Русского музея

В новом Музейном центре на улице Соборной в Рязани открылась уникальная выставка (6+). По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, Русский музей организует в российском регионе выездную выставку такого уровня впервые.

В экспозиции представлено более 100 шедевров русской живописи, начиная с древних икон XV–XVII веков, заканчивая произведениями советского авангарда.

Выставка «Шедевры Русского музея» начинается с особого мультимедийного раздела — инсталляции, посвящённой единственному сохранившемуся деревянному амвону XVI века.

Масштаб проекта впечатляет. Среди экспонатов можно увидеть работы выдающихся российских художников, таких как Левицкий, Айвазовский, Крамской, Репин, Петров-Водкин, Малевич и многих других. Уникальный состав выставки позволяет проследить весь путь развития русского искусства, которое является важной и неотъемлемой частью мировой культуры.

Фото: t.me/olga_b_lyubimova