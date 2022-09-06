В Рязани открылась приёмная благотворительного фонда «Рука помощи»

6 сентября состоялось торжественное открытие приёмной организации «Рука помощи». Вместе с активистами в мероприятии приняли участие первый заместитель главы администрации Алексей Пустовалов и представители депутатского корпуса. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Благотворительный фонд «Рука помощи» помогает детским домам, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, матерям-одиночкам, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Волонтёры и активисты организации оказывают вещевую и продуктовую помощь нуждающимся, проводят субботники и различные мероприятия. Фонд реализует проекты помощи для онкобольных, ведёт работу с пенсионерами, жителями ДНР и ЛНР.

По обращению организации администрация города предоставила в аренду на льготных условиях помещение на ул. 2-е Бутырки. Ремонт руководители фонда проводили своими силами при поддержке частных организаций и волонтёров. Теперь здесь есть вместительный склад, чтобы размещать вещи для нуждающихся. На базе фонда планируется создание театральной студии, организация фотовыставок и социально-культурных мероприятий.

Алексей Пустовалов выразил слова поддержки и признательности за активное участие фонда «Рука помощи» в жизни города. Представителям партнёрских организаций, помогавших в ремонте приёмной, были вручены Благодарственные письма администрации города Рязани.