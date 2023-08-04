В Рязани открылась подстанция 110 кВ «Развитие» имени Героя России А.С. Курганова

4 августа был введен в работу центр питания 110 кВ «Развитие» имени Героя Российской Федерации, гвардии капитана Алексея Сергеевича Курганова. С воинскими почестями открыт расположенный на территории энергообъекта бюст Алексея Сергеевича.
В торжественной церемонии принял участие Губернатор Рязанской области Павел Малков и генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.
На мероприятии присутствовали мать, супруга и сын Алексея Курганова, командование 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и руководители Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, а также энергетики из 20 регионов. Собравшиеся почтили память Героя России минутой молчания и возложили цветы.
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