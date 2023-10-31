Вторник, 31 октября, 2023
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В Рязани открылась фотовыставка, посвященная героям локальных войн и военных конфликтов

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Фото: правительство Рязанской области

В Гвардейском сквере Рязани обновили фотовыставку «Время выбрало нас», посвященную героям локальных войн и военных конфликтов. Об этом сообщает региональное правительство.

Экспозицию пополнили портреты бойцов – участников боевых действий в Афганистане.

Проект «Время выбрало нас» направлен на сохранение памяти о защитниках России, в частности военнослужащих 137-го гвардейского парашютно-десантного полка и других соединений ВДВ.

По замыслу инициаторов проекта, экспозиция будет регулярно обновляться. В дальнейшем ее могут сделать передвижной и размещать в общественных местах Рязани и области.

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