В Рязани открылась фотовыставка, посвященная героям локальных войн и военных конфликтов

В Гвардейском сквере Рязани обновили фотовыставку «Время выбрало нас», посвященную героям локальных войн и военных конфликтов. Об этом сообщает региональное правительство.

Экспозицию пополнили портреты бойцов – участников боевых действий в Афганистане.

Проект «Время выбрало нас» направлен на сохранение памяти о защитниках России, в частности военнослужащих 137-го гвардейского парашютно-десантного полка и других соединений ВДВ.

По замыслу инициаторов проекта, экспозиция будет регулярно обновляться. В дальнейшем ее могут сделать передвижной и размещать в общественных местах Рязани и области.