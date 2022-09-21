В Рязани откроют участки для голосования на референдумах о вхождении в состав России

В Рязанской области будут открыты участки для голосования на референдумах в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях по вопросу вхождения в состав Российской Федерации. Об этом сообщил региональный Избирком.

Референдумы пройдут с 23 по 27 сентября.

Избирательная комиссия Рязанской области в рамках своих полномочий и международных договоренностей ЦИК России окажет содействие избирательным комиссиям этих республик и областей в организации участков для голосования их граждан на территории региона.

Содействие будет оказано в части подготовки помещения для голосования, технологического оборудования, включая стационарные и переносные ящики, а также сейф-пакеты для хранения избирательной документации.

Четыре участка для голосования жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, находящихся на территории Рязанской области будут открыты по адресу: г. Рязань, ул. Новосёлов, д.13.

Также в период проведения референдумов члены комиссии будут работать в выездном формате для обеспечения возможности участия в голосовании граждан, которые не могут прибыть в помещение для голосования.

С целью информирования об участии в референдумах начала работу горячая линия.

Вопросы можно задать по номеру телефона: 8-800-250-37-74.

Горячая линия будет работать с 21 сентября по 27 сентября каждый день с 9.00 до 18.00 часов.