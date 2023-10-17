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В Рязани откроют Центр для детей, попавших в трудную ситуацию

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В поселке Строитель появится Центр для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба администрации Рязани. 

Разместится центр в здании бывшего детского сада №122, которое в настоящее время пустует и требует ремонта.

По данным мэрии, все дети дошкольного возраста поселка Строитель в полной мере охвачены дошкольным образованием, в детском саду №152 есть вакантные места. Потребность во втором здании отсутствует.

Новый Центр для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, рассчитан на 100 мест. Его деятельность будет способствовать профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

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