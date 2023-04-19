В Рязани откроется школа креативных индустрий

На территории бывшего хлебозавода №1 в Рязани создадут креативный кластер для молодёжи. Об этом рассказал глава Центра развития креативных индустрий Устин Богачев в прямом эфире в группе ЦУР ВКонтакте.

На новом пространстве будут обучать диджеингу, анимации, там заработают коворкинги и фудкорты. В настоящее время идёт разработка проектно-сметной документации по проекту, затем начнутся работы.

Устин Богачев отметил, что рабочие выйдут на площадку в следующем году.