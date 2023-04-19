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Среда, 19 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани откроется школа креативных индустрий

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Изображение от Freepik

На территории бывшего хлебозавода №1 в Рязани создадут креативный кластер для молодёжи. Об этом рассказал глава Центра развития креативных индустрий Устин Богачев в прямом эфире в группе ЦУР ВКонтакте.

На новом пространстве будут обучать диджеингу, анимации, там заработают коворкинги и фудкорты. В настоящее время идёт разработка проектно-сметной документации по проекту, затем начнутся работы.

Устин Богачев отметил, что рабочие выйдут на площадку в следующем году.

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