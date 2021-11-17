В Рязани отключили воду на пяти улицах

В среду, 17 ноября, в Рязани на 5 улицах отключили холодную воду, сообщает пресс-служба администрации.

Причина – ремонтные работы на водопроводе. Ремонт проводят специалисты Водоканала.

С 10.00 до 15.00 без воды остались жители посёлка Борки (улицы 4-й район и 5-й район).

До 17.00 холодной воды не будет по следующим адресам:

улицы Бирюзова, дом 20 корпус 1;

улицы Сельских Строителей, дом 1 корпус 3, дом 1 корпус 4, дом 1 корпус 5;

улицы Ломоносова, дом 9 корпус 1.

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