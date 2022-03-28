В Рязани отключили холодную воду на восьми улицах

В понедельник, 28 марта, в Рязани отключили холодную воду на семи улицах, сообщила пресс-служба администрации.
Причина – ремонтные работы на водопроводе. Их проводит МП «Водоканал Рязани».
До 17.00 воды не будет по следующим адресам:
- улица Московское шоссе, дом 29, дом 31 (автовокзал «Центральный»),
- улица Мервинская, дом 2б,
- улица 1-й Мервинский проезд, дом 1/2, дом 2, дом 2а, дом c 3 по 15а,
- улица Мещёрская, дом 17, дом 19, дом 20 (посёлок Солотча).
До 18.00 по следующим адресам:
- улица Керамического завода, дом 35, дом 37, дом 38,
- улица Мирная, дома с 1 по 89 – нечетная сторона, дома с 2 по 88 – четная сторона,
- улица Покровская, дома с 1 по 115 – нечетная сторона, дом с 2 по 116 – четная сторона.
Подвоз технической воды организован по адресу: улица Керамического завода, дом 38.
Ранее мэрия сообщила, что на трёх улицах Дашково-Песочни отключат холодную воду