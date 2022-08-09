Во вторник, 9 августа, в Рязани отключили горячую воду на четырёх улицах, сообщает пресс-служба мэрии.

Причина отключения – ремонт на теплосетях. Работы проводит МУП «РМПТС». Они начались в 09.00 и завершатся к 23.00.

На это время без горячего водоснабжения остались следующие адреса:

улица Великанова, дом 1 корпус 1, дом 1/6, дом 3, дом 3 корпус 1, дом 5, дом 7 корпус 1, дом 10, дом 10 корпус 1, дом 10 корпус 2, дом 11, дом 11 корпус 1, дом 11 корпус 2, дом 11 корпус 3, дом 12, дом 12 корпус 2, дом 13, дом 14, дом 14 корпус 1, дом 15, дом 16, дом 16 корпус 1, дом 16 корпус 2, дом 18, дом 1/2 (д/сад №103), дом 5 корпус 2 (д/сад №108), дом 9 (школа №47),

улица Ветеринарная, дом 7/30,

улица Юбилейная, дом 1 корпус 1, дом 2, дом 2 корпус 1, дом 2 корпус 2, дом 3, дом 3 корпус 1, дом 4, дом 5,