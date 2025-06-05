В Рязани освятили первый в мире храм в честь блаженной Любови Рязанской

В Недостоево освящен первый в Рязани и вообще мире храм в честь блаженной Любови Рязанской. Чин возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк в присутствии многочисленных местных жителей. Об этом сообщает Рязанская епархия.
Известно немало случаев исцелений по молитвам и предстательству блаженной Любови. О подвиге блаженной Любови Рязанской и его значении говорил в наставлении к верующим митрополит Марк.
История приходской жизни Недостоева уходит в первую половину XIX века. В окрестных сёлах Городище, Канищево и Дягилево храмы уже были. И вот в 1837 году благодаря благочестивому помещику Петру Колычеву, пожертвовавшему свои средства, у местных жителей в селе тоже появляется своя церковь. Современники отмечали её красоту, при этом она была одной из самых больших в округе, а колокольня возвышалась над селом и была видна со всех сторон. Рядом принимала на обучение местных ребят церковно-приходская школа. Налаженная жизнь общины верующих оборвалась менее чем через столетие: после 1923 года храм был закрыт и использовался для хранения зерна. В 1950-е годы было принято решение о его сносе, по официальной версии – из-за аварийно-опасного состояния. Наступил XXI век, и приход возродился: в 2012 году открывает двери для верующих временный храм. Как и его предшественник, он был освящен в честь Воскресения Словущего. С самого начала возобновления приходской жизни послушание настоятеля храма несет протоиерей Виктор Квасный.
Посвящение блаженной Любови Рязанской следующего, уже постоянного храма, было принято верующими с воодушевлением и радостью, многие выражают надежду, что люди будут приезжать в приход, чтобы сугубо помолиться и почтить память святой.
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