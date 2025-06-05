В Рязани освятили первый в мире храм в честь блаженной Любови Рязанской

В Недостоево освящен первый в Рязани и вообще мире храм в честь блаженной Любови Рязанской. Чин возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк в присутствии многочисленных местных жителей. Об этом сообщает Рязанская епархия.

Известно немало случаев исцелений по молитвам и предстательству блаженной Любови. О подвиге блаженной Любови Рязанской и его значении говорил в наставлении к верующим митрополит Марк.

«К числу святых Рязанской земли принадлежит блаженная Любовь Рязанская. Она жила сравнительно недавно и была поистине человеком от Бога, который нес Божие просвещение и ходил по нашей земле, по городу Рязани, где ныне живем и ходим мы. И наш долг, как живущих в Рязани и несущих здесь свое служение, помнить и почитать своих святых. Поэтому сегодня мы совершили освящение храма, дома Божия в честь блаженной Любови Рязанской. Это первый храм в честь блаженной Любови в Рязани и на всей нашей земле», — отметил владыка.

История приходской жизни Недостоева уходит в первую половину XIX века. В окрестных сёлах Городище, Канищево и Дягилево храмы уже были. И вот в 1837 году благодаря благочестивому помещику Петру Колычеву, пожертвовавшему свои средства, у местных жителей в селе тоже появляется своя церковь. Современники отмечали её красоту, при этом она была одной из самых больших в округе, а колокольня возвышалась над селом и была видна со всех сторон. Рядом принимала на обучение местных ребят церковно-приходская школа. Налаженная жизнь общины верующих оборвалась менее чем через столетие: после 1923 года храм был закрыт и использовался для хранения зерна. В 1950-е годы было принято решение о его сносе, по официальной версии – из-за аварийно-опасного состояния. Наступил XXI век, и приход возродился: в 2012 году открывает двери для верующих временный храм. Как и его предшественник, он был освящен в честь Воскресения Словущего. С самого начала возобновления приходской жизни послушание настоятеля храма несет протоиерей Виктор Квасный.

Посвящение блаженной Любови Рязанской следующего, уже постоянного храма, было принято верующими с воодушевлением и радостью, многие выражают надежду, что люди будут приезжать в приход, чтобы сугубо помолиться и почтить память святой.