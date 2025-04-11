В Рязани осуждены организаторы незаконной миграции

В Рязани вступил в законную силу приговор по делу о незаконной миграции. Железнодорожный районный суд признал виновными двух мужчин — гражданина одной из стран бывшего СНГ и гражданина России — в организации канала незаконного пребывания на территории страны более 200 иностранцев.

По данным УФСБ России по Рязанской области, участники преступной схемы предлагали иностранным гражданам оформление подложных трудовых и гражданско-правовых договоров. Такие документы позволяли мигрантам легально находиться в России на весь срок формального действия контракта — в обход визового режима.

В результате оперативных мероприятий сотрудники регионального управления ФСБ установили цепочку участников и пресекли дальнейшую деятельность схемы. Следствием было возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

Реклама

Суд приговорил одного из обвиняемых к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Второму участнику назначено условное наказание: 1 год 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком на два года. По решению суда иностранный гражданин будет выдворен за пределы Российской Федерации после отбытия срока заключения. Въезд в Россию для него закрыт на 50 лет.

Иностранные граждане, воспользовавшиеся подобными услугами, также привлечены к ответственности. Им сокращены сроки законного пребывания на территории России, с последующим административным выдворением в страны гражданской принадлежности и запретом на повторный въезд.