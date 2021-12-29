В Рязани осудят руководителя строительной компании, обманувшего 12 дольщиков

В Рязани будут судить бывшего генерального директора ООО «Бизнесстрой», от действий которого пострадали 12 дольщиков, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Руководителя строительной компании обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов). Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Рязани.

По данным следователей, с мая 2016 года по июнь 2017 года он заключил с жителями договоры беспроцентного займа для строительства многоквартирного дома в селе Дядьково Рязанского района, однако затем действий для ведения его в эксплуатацию не принимал.

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Всего пострадали 12 дольщиков, до настоящего времени они не получили свои квартиры. Сумма причиненного ущерба составила более 8,5 млн рублей.