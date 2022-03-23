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Среда, 23 марта, 2022

В Рязани осудят двух мужчин за кражу 17 тонн дизельного топлива

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В Рязани осудят двух мужчин за кражу 17 тонн дизельного топлива

Александр Ильин
Фото: СУ СК России по Рязанской области

В Рязани будут судить двух мужчин за кражу 17 тонн дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода в Рыбновском районе, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. 

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По данным следователей, 26-летний рязанец и 40-летний житель Калининграда в 2020 году осуществили несанкционированную врезку в магистральный нефтепродуктопровод направления «Рязань — Москва».

Всего похищено более 17 тонн дизельного топлива на 1 млн рублей.

«В ходе предварительного следствия обвиняемые дали признательные показания в совершении инкриминируемых им преступлений, активно содействовали следствию, в связи с чем с ними заключены досудебные соглашения о сотрудничестве и уголовные дела в отношении каждого выделены в отдельное производство», — говорится в сообщении СК.

Уголовные дела переданы в суд для рассмотрения по существу. 

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