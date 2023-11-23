Четверг, 23 ноября, 2023
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В Рязани осудили женщину, купившую наркотик

7info
Изображение от Freepik

Приговором Московского районного суда Рязани уроженка Саратовской области признана виновной в незаконном приобретении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

По данным прокуратуры Рязанской области, в июле 2023 года 40-летняя женщина купила 1,07 грамма N-метилэфедрона, после чего её задержали полицейские.

С учетом позиции государственного обвинителя подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор суда вступил в законную силу.

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