В Рязани осудили женщину, купившую наркотик

Приговором Московского районного суда Рязани уроженка Саратовской области признана виновной в незаконном приобретении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

По данным прокуратуры Рязанской области, в июле 2023 года 40-летняя женщина купила 1,07 грамма N-метилэфедрона, после чего её задержали полицейские.

С учетом позиции государственного обвинителя подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор суда вступил в законную силу.