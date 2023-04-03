spot_img
Понедельник, 3 апреля, 2023
7info7

В Рязани осудили мужчину за демонстрацию нацистской символики в соцсетях

На главнуюНовости Рязани

За публичную демонстрацию нацистский символики в Рязани осудили мужчину. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда.

Свою вину мужчина не признал. Свой комментарий с нацистской атрибутикой он объяснил тем, что привёл исторический факт об изображении для якобы просвещения своего собеседника.

Суд в свою очередь пришёл к выводу, что демонстрация атрибутики использовалось не для форсирования негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма. Рязанца признали виновным, ему назначили штраф.

Приговор не вступил в законную силу.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации