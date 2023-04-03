В Рязани осудили мужчину за демонстрацию нацистской символики в соцсетях

За публичную демонстрацию нацистский символики в Рязани осудили мужчину. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда.

Свою вину мужчина не признал. Свой комментарий с нацистской атрибутикой он объяснил тем, что привёл исторический факт об изображении для якобы просвещения своего собеседника.

Суд в свою очередь пришёл к выводу, что демонстрация атрибутики использовалось не для форсирования негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма. Рязанца признали виновным, ему назначили штраф.

Приговор не вступил в законную силу.