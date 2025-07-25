В Рязани остановка «Кальная, д.7» теперь называется «Бассейн «Классика»

Калиптра, ночная бабочка из семейства Erebidae с причудливым вырезом светло-серых крыльев, давно известна нападениями на человека и животных. Своим твердым, зазубренным на конце хоботком она приспособилась прокалывать плотную кожуру фруктов и кожу млекопитающих, по-вампирски высасывая кровь.
Атака украинских беспилотников на Сочи может повлечь ответ России с применением ракеты «Орешник». Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, назвав удар по курорту террористической акцией.
25 июля в Рязани на базе Агентства развития бизнеса открылся Центр поддержки системы маркировки «Честный знак». Он станет основной офлайн-площадкой, где предприниматели могут получить полный комплекс услуг по работе с «Честным знаком».