В Рязани остановка «Кальная, д.7» теперь называется «Бассейн «Классика»

— Мы провели его существенное обновление: полностью отремонтированы фасад и входная группа, душевые, чаша бассейна, модернизированы системы вентиляции и водоподготовки, для комфортных занятий спортом появились аудиосистема и освещение чаши, а вода стала ещё чище и мягче. Большая часть этих работ сделаны на привлечённые спонсорские средства. «Классика» пользуется популярностью не только у наших студентов и преподавателей. Её посещают жители всего города. Надеемся, что в новом сезоне занятия в нашем бассейне станут ещё более комфортными, — отметил Боков.