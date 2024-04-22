В Рязани остановили пьяного водителя без прав

В Рязани на улице Ленина 21 апреля полицейские остановили пьяного водителя. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

По тому, как двигался автомобиль «Ауди А4», патрульные заподозрили, что водитель нетрезв. Выяснилось, что за рулем находился 28-летний местный житель. У него не было прав при себе.

При проведении медицинского освидетельствования на состояние опьянения выявили, что у нарушителя 0,63 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

На мужчину составили административный протокол по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ, по которой предусмотрено наказание в виде административного ареста на срок до 10 до 15 суток или — штрафа в размере 30 тысяч рублей.