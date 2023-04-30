В Рязани остановили 18-летнего водителя без прав

Патруль полиции остановил возле Центрального автовокзала в Рязани водителя, который никогда не имел права управления ТС. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Сотрудники отдельного батальона ППСП обратили внимание на «Ладу Гранту», которая заехала на территорию автовокзала за рейсовым автобусом и при виде патруля сменила траекторию движения. Полицейские остановили машину, за рулём которой оказался 18-летний уроженец Тамбова. В беседе с водителем выяснилось, что у него никогда не было права управления транспортным средством.

На место вызвали сотрудников ГИБДД. В отношении нарушителя составлен административный протокол. Статья предусматривает штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Молодого человека отстранили от управления автомобилем.