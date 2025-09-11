Четверг, 11 сентября, 2025
12.5 C
Рязань
Погода

В Рязани осталось 8 дней бабьего лета — потом погода резко изменится 

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Ещё немного — и осень вступит в свои права. По прогнозам Лаборатории геохимии ландшафтов, бабье лето в Рязанской области продержится до середины следующей недели — примерно 8 дней. Потом антициклон, который дарит нам солнце и тепло, начнёт сдавать позиции. А вместе с ним уйдёт и летнее настроение.

Самый тёплый день на этой неделе — четверг. Днём воздух прогреется до +24°C, ночью — около +11°C. После этого немного похолодает — градусов на 2–3, но без дождей и туч. Погода останется ясной, спокойной и почти летней.

Всё дело в «поведении» антициклона — гигантского воздушного купола, который сейчас накрыл регион. Когда над нами его тёплая часть — солнце светит ярче, температура выше. Когда — более прохладная, но всё равно сухая — становится чуть свежее, но без неприятных сюрпризов.

К выходным суточная разница температур вырастет: если в четверг-пятницу разрыв между днём и ночью составит около 10–11 градусов, то к субботе-воскресенью он увеличится до 13–15°C. Это уже чисто осенний показатель — ночи станут ощутимо прохладнее. Заморозков при этом не ожидается, разве что на отдельных участках — в низинах или на открытых полях.

А вот в начале следующей недели нас ждёт последний «привет» от уходящего бабьего лета — ещё одна волна тепла. Антициклон развернётся к нам своей тёплой стороной, подует юго-западный ветер, и термометры снова поднимутся. Но это — не начало нового тёплого периода, а скорее прощальный жест. Как только антициклон уйдёт на восток, погода в Центральной России вновь станет циклонической — с облаками, ветром и, вероятно, дождями.

Когда именно это произойдёт — пока неизвестно. Точные сроки и детали синоптики обещают уточнить в понедельник-вторник. Пока же — ловите солнце, гуляйте без куртки и наслаждайтесь последними по-летнему тёплыми днями золотой осени. Их осталось совсем немного.

