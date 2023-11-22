Среда, 22 ноября, 2023
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В Рязани оштрафуют водителей за выезд на выделенную полосу

7info
Изображение Paolinio с сайта Pixabay

В Рязани накажут рублём водителей, которые выезжают на выделенные полосы для общественного транспорта. Штрафы выставят в течение 2 месяцев после внесения соответствующего постановления ГИБДД, рассказал министр транспорта региона Павел Супрун.

По его словам, вопрос должен решиться на текущей неделе.

Вопрос о жалобах на выезд автомобилей на выделенные полосы рассмотрели во время заседания правительства Рязанской области 21 ноября.

Министр отметил, что по выделенным полосам могут ездить такси. В настоящее время в регионе нет транспортных средств, работающих нелегально.

— Каких-либо привилегий нет, все, кто выезжает, будут наказаны, — отметил Супрун.

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