В Рязани определили первых резидентов Дома молодёжи

В Доме молодёжи, открывшемся в Рязани в конце прошлого года, начали работу 14 первых резидентов. Каждый из них прошёл конкурсный отбор, включавший индивидуальное собеседование и презентацию некоммерческих проектов для молодёжи. Об этом сообщила официальная группа Рязанской области «ВКонтакте».

Среди инициатив — творческие идеи, проекты по развитию медиа, международного молодёжного сотрудничества, а также направления, связанные с медициной, теологией и литературой.

Резиденты — жители региона в возрасте от 18 до 35 лет, разделяющие ценности молодёжной политики. Победители отбора смогут безвозмездно пользоваться ресурсами Дома молодёжи для реализации своих проектов.