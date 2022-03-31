В Рязани оперативники раскрыли кражу пяти велосипедов из подъезда

В Рязани по подозрению в совершении краж велосипедов и бытовой техники задержан 30-летний мужчина, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

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В полицию обратились три жителя многоквартирного дома по улице Белякова. Из подъезда пропали два велосипеда, пристёгнутых тросиками, ещё три велосипеда украли из подсобного помещения, вскрыв дверь.

Найти подозреваемого — ранее судимого жителя той же улицы, удалось после того, как он продал похищенный велосипед.

Задержанный признался в содеянном. Позднее выяснилась его причастность ещё к двум кражам. Мужчина арендовал на сутки квартиры и выносил оттуда бытовую технику. Таким образом из квартиры дома на Московском шоссе был украден телевизор, а из квартиры на улице Зубковой — холодильник. Во втором случае в краже помогала 25-летняя жена подозреваемого.

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Деньги за украденные вещи рязанец тратил на наркотики.

Уголовное дело завели по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальное наказание — 5 лет лишения свободы.