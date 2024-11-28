В Рязани около ТЦ «Европа» откроется ярмарка выходного дня

В рязанском микрорайоне Дашково-Песочня около ТЦ «Европа» после благоустройства готова к открытию новая ярмарочная площадка. Готовность объекта оценила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова.

Напомним, проект благоустройства реализован Агентством развития бизнеса Рязанской области по поручению губернатора Павла Малкова. Эта площадка стала четвертой благоустроенной точкой в Рязани, где местные производители могут бесплатно арендовать торговое место для продажи своей продукции. Подобные ярмарки выходного дня функционируют возле ТЦ «Кит» в микрорайоне Канищево, у ЦНТИ в Московском районе и около здания Муниципального культурного центра.

На обновленной площадке уложили асфальт, установили освещение, скамейки для отдыха, планируется озеленение. Рядом с торговыми местами оборудовали парковку для продавцов. На территории смогут разместиться около 60 торговцев.

«На площадке не будет перекупщиков: Агентство развития бизнеса, используя прозрачные критерии отбора продавцов, допускает к торговле только производителей или фермеров», — отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

Напомним, Агентство развития бизнеса Рязанской области оказывает государственную поддержку предпринимателям региона, в том числе в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».