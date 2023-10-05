В Рязани около института развития образования открыли бюст Константина Ушинского

5 октября, в День учителя, в Рязани около РИРО торжественно открыли бюст легендарного педагога Константина Ушинского. На торжественном мероприятии присутствовали министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина, ректор РИРО Андрей Кашаев, и. о. ректора РГУ имени Есенина Игорь Мурог, педагоги, школьники.

Участники встречи поприветствовали друг друга, поздравили своих коллег с профессиональным праздником и пожелали друг другу успехов работе. Перед официальным открытием бюста вспомнили биографию Ушинского, вспомнили его заслуги и новаторские подходы в педагогике.

После с бюста сняли полотно. Ученики, присутствующие на мероприятии, возложили к нему цветы. Ректор РИРО Андрей Кашаев отметил, что не зря 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Часто наставник играет важнейшую роль в жизни человека.

Установка бюста проведена в рамках проекта «Аллея российской славы».