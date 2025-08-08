В Рязани ограничат парковку на 2-м Мервинском проезде

Власти Рязани сообщили о введении ограничений на парковку в 2-м Мервинском проезде. Новые дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку, будут установлены на участке от улицы Мервинской до улицы Вишневой.

Это решение было принято для повышения безопасности дорожного движения и создания более комфортной транспортной среды для автомобилистов и пешеходов.

Работы по установке знаков планируется завершить до конца 2025 года. После этого водителям следует быть внимательными к новым правилам, чтобы избежать штрафов.