В Рязани ограничат движение транспорта по улице Островского из-за ремонта теплотрассы

В Рязани на время ремонта теплотрассы ограничат движение транспорта по улице Островского. Об этом сообщил официальный сайт городской администрации.

Ограничения введут в районе дома 49 по улице Высоковольтной с закрытием двух полос движения с 06.00 10 сентября до 06.00 11 сентября и в районе дома 105А по улице Островского с закрытием двух полос движения с 06.00 11 сентября до 06.00 12 сентября.

Место проведения работ огородят, водителей предупредят с помощью специальных дорожных знаков.

Троллейбусы 5-го маршрута будут ездить через Октябрьский городок.