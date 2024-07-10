Среда, 10 июля, 2024

В Рязани огласили приговор по уголовному делу о реабилитации нацизма

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/prokrzn

Рязанский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, которого признали виновным по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Мужчина в 2022-2023 гг. на своей персональной странице в социальной сети «ВКонтакте» писал комментарии, в которых выражал неуважение к таким праздникам, как День Победы и День защитника Отечества. Суд выявил и оскорбления памяти защитников Отечества.

Рязанцу назначили наказания в виде 1 года принудительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» на срок 2 года.

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