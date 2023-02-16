В Рязани офтальмологи спасли зрение двум детям с травмами глаз

Врачи-офтальмологи рязанской больницы имени Семашко сохранили зрение двум мальчикам с проникающими ранениями глаз.
В начале февраля родители привезли в больницу 9-летнего сына с сильно покрасневшим глазом. Пациент жаловался на ощущение инородного тела в правом глазу, слезотечение и светобоязнь.
Офтальмолог Арина Гаврикова рассказала, как ребёнок получил травму.
На роговице врачи нашли проникающую линейную рану. Пациенту провели первичную хирургическую обработку раны, пролечили и выписали из стационара.
Второй пациент — 8-летний мальчик — травмировал глаз обычной канцелярской ручкой. У него произошла разгерметизация глазного яблока и стремительно развивалась инфекция.
Ребёнка экстренно прооперировали и назначили лечение антибиотиками. Терапия ожидаемых результатов не дала.
Офтальмохирург Анастасия Соколова отметила, что в подобных случаях на счету каждая минута.
Инфекцию удалось купировать. Глаз ребёнку сохранили с высокими зрительными функциями.
По словам врачей, такой результат — это настоящая победа в данной ситуации.
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