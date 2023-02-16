В Рязани офтальмологи спасли зрение двум детям с травмами глаз

Врачи-офтальмологи рязанской больницы имени Семашко сохранили зрение двум мальчикам с проникающими ранениями глаз.

В начале февраля родители привезли в больницу 9-летнего сына с сильно покрасневшим глазом. Пациент жаловался на ощущение инородного тела в правом глазу, слезотечение и светобоязнь.

Офтальмолог Арина Гаврикова рассказала, как ребёнок получил травму.

Арина Гаврикова: «Мы выяснили, что повреждение мальчик получил, когда извлекал из игрушки-пистолета деталь с помощью пластикового пинцета с силиконовым наконечником, и случайно сам себе попал острой частью в глаз»

На роговице врачи нашли проникающую линейную рану. Пациенту провели первичную хирургическую обработку раны, пролечили и выписали из стационара.

Второй пациент — 8-летний мальчик — травмировал глаз обычной канцелярской ручкой. У него произошла разгерметизация глазного яблока и стремительно развивалась инфекция.

Ребёнка экстренно прооперировали и назначили лечение антибиотиками. Терапия ожидаемых результатов не дала.

Офтальмохирург Анастасия Соколова отметила, что в подобных случаях на счету каждая минута.

Анастасия Соколова: «Внутриглазная инфекция развивается стремительно и влечет за собой резкое снижение остроты зрения вплоть до полной потери. Решили подключить антибиотики резерва последнего поколения, с клиническим фармакологом больницы согласовали дозировки препарата»

Инфекцию удалось купировать. Глаз ребёнку сохранили с высокими зрительными функциями.

По словам врачей, такой результат — это настоящая победа в данной ситуации.