В Рязани очистили от снега пешеходные зоны и больниц №4 и №11

В среду, 2 февраля, в Рязани продолжили убирать снег. С 7.00 на уборку тротуаров, лестниц, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов вышли сотрудники Дирекции благоустройства. 72 человека в составе бригад работают в каждом районе города. Они занимаются также очисткой урн, сбором случайного мусора, уборкой несанкционированных рекламных объявлений.

В уборке задействована механизированная техника. Тракторы-щетки подметали сегодня тротуары на улицах Дзержинского, Гагарина, парке Железнодорожников, площади Победы, Птицеводов, Интернациональной, Княжьем поле, Станкозаводской, Октябрьской.

Пешеходные переходы чистили на Славянском проспекте, улицах Ленина, Станкозаводской, Крупской, Народном бульваре, Интернациональной. Оперативно были взяты в работу поступившие через соцсети жалобы на состояние пешеходных зон у Городских больниц №№4 и 11. Остановки очищали от снега и наледи на улицах Интернациональной и Народном бульваре.

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Продолжается уборка общественных пространств – расчищают территорию у памятника Ф.А. Полетаеву, памятника К.Э. Циолковскому, площади Победы, сквере на Соборной, улице Почтовой, площади Ленина.

Елки разбирают на улице Сельских Строителей и в сквере 60-летия Победы.