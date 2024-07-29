Понедельник, 29 июля, 2024

В Рязани обсуждают профилактику употребления наркотиков

Автор: 7info7

Опубликовано

фото с сайта администрации Рязани

Во Дворце молодежи прошел круглый стол, посвященный профилактической работе с населением. В обсуждении приняли участие волонтеры Центра профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Мой выбор», представители управления образования и молодежной политики, УНК УМВД России по Рязанской области и областного наркологического диспансера, сообщается на сайте администрации Рязани.

Участники круглого стола обсудили особенности работы профилактического волонтерства и последствия употребления психотропных веществ.

Кроме того, волонтеры «Моего выбора» совместно с представителями других ведомств провели акцию «Чистые стены» в Железнодорожном районе Рязани. В рамках акции было закрашено 33 надписей, содержащих ссылки на сайты продажи запрещенных веществ.

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