Четверг, 19 октября, 2023
На главнуюНовости Рязани

В Рязани обсудят место для установки стелы «Город трудовой доблести»

7info 2
Фото: главархитектура Рязанской области

В Рязани выберут место для размещения стелы «Город трудовой доблести» и ее внешний вид.

В обсуждении примет участие скульптор Денис Стритович, который разрабатывал проекты стел в других городах со званием «Город трудовой доблести».

Стелы будут иметь одинаковую форму, чтобы сохранить единообразие проекта, пишет главархитектура Рязанской области, однако архитектурный ансамбль будет оригинальным, с отсылкой к истории города.

Место и концепцию стелы выберут главный архитектор региона и другие эксперты.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах