В Рязани обсудят место для установки стелы «Город трудовой доблести»

В Рязани выберут место для размещения стелы «Город трудовой доблести» и ее внешний вид.

В обсуждении примет участие скульптор Денис Стритович, который разрабатывал проекты стел в других городах со званием «Город трудовой доблести».

Стелы будут иметь одинаковую форму, чтобы сохранить единообразие проекта, пишет главархитектура Рязанской области, однако архитектурный ансамбль будет оригинальным, с отсылкой к истории города.

Место и концепцию стелы выберут главный архитектор региона и другие эксперты.