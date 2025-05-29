В Рязани обсудили занятость детей и подростков в период летних каникул

В Рязани прошло очередное заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Рассматривались вопросы организации занятости детей и подростков в период летних каникул. Также обсуждались меры по выявлению и предотвращению нарушений закона в области оборота и продажи алкогольной продукции.

В работе комиссии приняли участие руководители профильных подразделений администрации, представители УМВД, Роспотребнадзора, Министерства экономического развития Рязанской области.

На заседании было отмечено, что в период школьных каникул число правонарушений и преступлений несовершеннолетних, как правило, возрастает. Организация занятости детей и подростков, их содержательного досуга в летнее каникулярное время, наравне с проведением межведомственных рейдовых мероприятий по местам концентрации молодежи, является одной из важных составляющих работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Особое внимание необходимо уделить несовершеннолетним, состоящим на различных профилактических учетах.

В городе органами системы профилактики правонарушений проводится активная работа над предотвращением преступлений, связанных с употреблением алкоголя. Также проводятся мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма и снижение потребления алкоголя среди населения.

В целях укрепления правопорядка силами сотрудников правоохранительных органов проводилась работа, направленная на профилактику уличной преступности путем своевременного выявления и документирования административных правонарушений в сфере охраны общественного порядка.

Благодаря комплексу проведенных профилактических мероприятий, по итогам 2024 года число преступлений, совершаемых на улицах Рязани, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 13,1%.

На заседании также обсуждались меры по организации летнего отдыха и досуга детей и подростков в период каникул.

По информации управления образования и молодежной политики, в летний период будут работать 64 лагеря с дневным пребыванием. Запланирована реализация 47 дополнительных общеобразовательных программ, что позволит охватить формами занятости и досуга порядка 1500 детей. В оздоровительных лагерях «Сказка» и «Смена» в течение летней оздоровительной кампании отдохнут и оздоровятся 1 555 детей: в «Смене» – 880 детей, в «Сказке» – 675 детей. Учреждениями дополнительного образования запланировано проведение более 500 мероприятий для 9000 учащихся, детей и подростков. Также будет организованно временное трудоустройство несовершеннолетних на базе предприятий и организаций, образовательных учреждений города Рязани.

В предстоящий летний сезон предусмотрен целый ряд культурно-просветительских, досуговых и профилактических мероприятий. В день защиты детей состоится праздничная программа «Счастье в детских ладошках», в рамках которой запланирована работа аттракционов, анимационных площадок, мастер-классов и театрализованный концерт детских творческих коллективов. Будет реализован проект «Лето в городе», концерты молодежных коллективов и детских музыкальных студий, гастрофестиваль «Когда вкусно, тогда вкусно», ретрофестиваль «Сделано в СССР», грибной фестиваль, фестиваль ди-джеев, кинопоказы. Кроме того, в филиалах Центральной библиотечной системы будут проводиться культурно-просветительские события, посвященные различным праздникам и памятным датам. Мероприятия в летний период запланированы во всех районах города.