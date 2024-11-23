В Рязани обсудили вопрос дополнительного финансирования расходов на выплаты многодетным семьям как альтернативы получению земельного участка, а также лекарственное обеспечение льготников. Об этом на своей странице во ВКонтакте сообщил вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов.
В обсуждении участвовали председатель областной Думы Аркадий Фомин и прокурор области Дмитрий Коданев. Отмечается, что в проекте бюджета на 2025 год заложены 60 миллионов рублей на компенсации многодетным семьям.
На льготное лекарственное обеспечение уже сейчас выделили дополнительно 380 миллионов рублей. Отмечается, что это позволит снять остроту вопроса, в том числе по инсулиновым препаратам, и создать запас медикаментов на начало следующего года. В проекте бюджета на 2025 год на эти цели заложили на 20% средств больше, чем изначально в 2024 году.