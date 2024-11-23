Суббота, 23 ноября, 2024
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В Рязани обсудили вопрос дополнительного финансирования расходов на выплаты многодетным семьям

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Кристина Аманн
Фото: vk.com/artyom_branov

В Рязани обсудили вопрос дополнительного финансирования расходов на выплаты многодетным семьям как альтернативы получению земельного участка, а также лекарственное обеспечение льготников. Об этом на своей странице во ВКонтакте сообщил вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов.

В обсуждении участвовали председатель областной Думы Аркадий Фомин и прокурор области Дмитрий Коданев. Отмечается, что в проекте бюджета на 2025 год заложены 60 миллионов рублей на компенсации многодетным семьям.

— Мера очень востребована, поэтому ещё до принятия проекта бюджета в первом чтении изучим возможные источники для увеличения суммы. По итогам работы в 1 квартале 2025 года также вернёмся к этому вопросу. Темпы исполнения по данной мере поддержки семей будем ускорять, — пишет Артем Бранов.

На льготное лекарственное обеспечение уже сейчас выделили дополнительно 380 миллионов рублей. Отмечается, что это позволит снять остроту вопроса, в том числе по инсулиновым препаратам, и создать запас медикаментов на начало следующего года. В проекте бюджета на 2025 год на эти цели заложили на 20% средств больше, чем изначально в 2024 году.

В Рязани обсудили вопрос дополнительного финансирования расходов на выплаты многодетным семьям
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