В Рязани обсудили включение изучения СВО в школьный курс истории России

10 мая в рамках Года наставника Клуб учителей истории и обществознания Рязанской области провел круглый стол по теме «Включение изучения вопросов СВО в школьный курс истории России». Об этом сообщает РИРО.

В заседании принял участие доктор исторических наук, исполняющий обязанности декана исторического факультета Донецкого государственного университета, заведующий кафедрой всеобщей истории ДонГУ Андрей Минаев. Он рассказал о том, как живет современный Донецк, с какими трудностями сталкивается, как постепенно возвращается к мирной жизни.

Затем состоялся конструктивный профессиональный диалог о проблемах патриотического воспитания, о роли учителя истории в этом процессе и о том, как впоследствии, при включении изучения событий СВО в курс истории России, можно будет наладить сотрудничество между учителями Донецка и нашего региона.

В дискуссии принял участие кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории и международных отношений РГУ Борис ч Сафронов.

Гости оставили богатый материал, который в ближайшее время будет размещен на сайте РИРО.