Суббота, 25 ноября, 2023
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В Рязани обсудили сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей

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На площадке регионального Дома общественных организаций прошла конференция «Сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей», которая проводится в целях реализации указов президента России Владимира Путина в сфере культурной политики. От имени губернатора региона Павла Малкова ее участников приветствовал заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин.

В работе конференции приняли участие первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества Николай Бурляев, представители региональных министерств культуры, территориальной политики, Рязанской областной Думы и администрации города Рязани, Общественной палаты региона, Рязанской епархии, а также молодежных организаций.

Инициатором собрания стало общероссийское общественное движение «Культурный фронт России». По словам его председателя Николая Бурляева, главная цель подобных встреч заключена в объединении усилий при формировании стратегии по сохранению и популяризации традиционных российских ценностей. Большое значение в этой работе придается региональному опыту.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин отметил важность сплоченности и единства народов страны для гармонизации межнациональных и культурных отношений.

— Именно в этом основа нашего крепкого государства. Президентом страны Владимиром Путиным была неоднократно озвучена мысль об укреплении духовно-нравственных устоев общества – от этого напрямую зависит национальная безопасность страны, развитие лидерских позиций России в мировом сообществе, – сказал Артем Никитин.

В ходе конференции участники обсудили вопросы деятельности по укреплению духовно-нравственных ценностей, возможность использования новых технологий для их продвижения, а также поддержку участников СВО и их семей, реализацию межрегиональных социально значимых проектов. В рамках встречи состоялось учредительное собрание регионального отделения общественного движения «Культурный фронт России».

В Рязани обсудили сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей
В Рязани обсудили сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей
В Рязани обсудили сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей

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