В Рязани обсудили план проведения торжественных мероприятий в честь 77-й годовщины Победы

В администрации Рязани 30 марта состоялось совещание, посвящённое обсуждению плана проведения торжественных мероприятий в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Участие в нём приняли глава администрации Елена Сорокина, первый заместитель председателя Гордумы Лариса Максимова, руководители структурных подразделений, ветеранских организаций, молодёжной администрации.

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Особое внимание, по словам Сорокиной, будет уделено проведению мероприятий по месту жительства, а также адресным поздравлениям ветеранов. В целом же к предстоящему празднику запланировано более 70 мероприятий: патриотические акции, уроки мужества, встречи и т д.

Ежегодно на городских площадках пройдут праздничные концертные программы. Гостей жду в ЦПКиО, Лесопарке, сквере имени Александрова. Торжественные мероприятия также пройдут около ДК «Приокский».

Тематические мероприятия запланированы в образовательных учреждениях. В школах пройдёт единый «Урок Мужества», ряд патриотических акций: «Георгиевская ленточка» «Сад Памяти», «Окна Победы», «Песни Победы», «Письмо Победы», «Фонарики Победы», «Наследники Победы» и другие.

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По итогам совещания мэр Рязани обратила внимание руководителей структурных подразделений на необходимость слаженной и оперативной работы, что позволит обеспечить высокий уровень организации праздничных мероприятий.