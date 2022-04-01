В Рязани обсудили план проведения торжественных мероприятий в честь 77-й годовщины Победы

В администрации Рязани 30 марта состоялось совещание, посвящённое обсуждению плана проведения торжественных мероприятий в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Участие в нём приняли глава администрации Елена Сорокина, первый заместитель председателя Гордумы Лариса Максимова, руководители структурных подразделений, ветеранских организаций, молодёжной администрации.
Особое внимание, по словам Сорокиной, будет уделено проведению мероприятий по месту жительства, а также адресным поздравлениям ветеранов. В целом же к предстоящему празднику запланировано более 70 мероприятий: патриотические акции, уроки мужества, встречи и т д.
Ежегодно на городских площадках пройдут праздничные концертные программы. Гостей жду в ЦПКиО, Лесопарке, сквере имени Александрова. Торжественные мероприятия также пройдут около ДК «Приокский».
Тематические мероприятия запланированы в образовательных учреждениях. В школах пройдёт единый «Урок Мужества», ряд патриотических акций: «Георгиевская ленточка» «Сад Памяти», «Окна Победы», «Песни Победы», «Письмо Победы», «Фонарики Победы», «Наследники Победы» и другие.
По итогам совещания мэр Рязани обратила внимание руководителей структурных подразделений на необходимость слаженной и оперативной работы, что позволит обеспечить высокий уровень организации праздничных мероприятий.