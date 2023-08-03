Четверг, 3 августа, 2023
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В Рязани обсудили перспективы развития спортивных учреждений

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Фото: сайт администрации

В администрации Рязани провели встречу, посвященную развитию спортивных учреждений города.

Участниками встречи стали заместитель главы администрации Рязани Лариса Крохалева, замминистра физической культуры и спорта Юрий Колдин, начальник управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Кирилл Сосунов и ректор РязГМУ Роман Калинин.

Центральной темой встречи стала оснащенность районов города спортивными учреждениями. Особенно в спортивных центрах и ФОКах нуждаются отдаленные микрорайоны Рязани  – эта работа уже ведется, подчеркнули участники встречи.

В частности, в поселке Торфмаш строится новый ФОК, в Рязани идет ремонт манежа «Юность», также в планах – ремонт спортшколы «Единство», передает пресс-служба городской администрации.

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