В Рязани обсудили меры защиты от атак БПЛА

В Рязанской области обсудили меры противодействия диверсионно-террористической деятельности и попытки вовлечения в нее жителей региона. Данную тему подняли на антитеррористической комиссии Рязанской области и регионального оперативного штаба 18 февраля. Заседание провел губернатор области Павел Малков.

Глава региона отметил, что работа по противодействию диверсионной и террористической деятельности в области будет усиливаться. Особое внимание правоохранительные органы уделят обеспечению безопасности во время проведения мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Павел Малков сообщил, что к юбилею в регионе запланировано множество значимых мероприятий, которые вызовут ажиотаж у населения. Что не может не привлечь внимание противников, поэтому нужно быть особенно бдительными и готовыми ко всему.

«Безопасность граждан должна быть обеспечена на самом высоком уровне», – подчеркнул Павел Малков. Реклама

Также участники заседания обсудили меры борьбы с каналами незаконного оборота оружия и боеприпасов. Подумали, как усилить защиту объектов критической инфраструктуры, ТЭК, водоснабжения и водоотведения, в том числе от атак с применением беспилотников.