В Рязани обсудили меры по антитеррористической безопасности детских лагерей

2 апреля под председательством главы администрации Рязани Виталия Артёмова состоялось заседание городской антитеррористической комиссии.
Темой обсуждения стали меры по повышению уровня антитеррористической защищённости подведомственных учреждений летнего отдыха и оздоровления детей.
В преддверии летней оздоровительной кампании — 2025 разработан комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности муниципальных детских лагерей «Сказка» и «Смена». Для этого на их территории:
установлены камеры видеонаблюдения и системы автоматической пожарной сигнализации,
оборудованы кнопки тревожной сигнализации,
действует строгий пропускной режим,
организовано звуковое оповещение на случай террористической, пожарной и других угроз.
Противодействие экстремизму в сфере спорта
На заседании также подвели итоги работы управления по физической культуре и массовому спорту в сфере противодействия экстремизму в 2024 году. По данным ведомства, в подведомственных учреждениях не зафиксировано случаев экстремистских проявлений или социальной напряжённости. Межнациональные и межконфессиональные отношения в молодёжной среде остаются стабильными и характеризуются взаимоуважением.
Важную роль в профилактике экстремизма сыграли:
Совещания для руководителей муниципальных спортивных учреждений по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом.
Физкультурно-оздоровительные мероприятия в рамках «Месяца здоровья и спорта», направленные на профилактику экстремизма среди молодёжи.
IX городская межнациональная Спартакиада «Дружим народами».
Мероприятия в честь Единого Дня солидарности народов России в борьбе с терроризмом.