В Рязани обсудили меры по антитеррористической безопасности детских лагерей

2 апреля под председательством главы администрации Рязани Виталия Артёмова состоялось заседание городской антитеррористической комиссии.

Темой обсуждения стали меры по повышению уровня антитеррористической защищённости подведомственных учреждений летнего отдыха и оздоровления детей.

В преддверии летней оздоровительной кампании — 2025 разработан комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности муниципальных детских лагерей «Сказка» и «Смена». Для этого на их территории:

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установлены камеры видеонаблюдения и системы автоматической пожарной сигнализации,

оборудованы кнопки тревожной сигнализации,

действует строгий пропускной режим,

организовано звуковое оповещение на случай террористической, пожарной и других угроз.

Противодействие экстремизму в сфере спорта

На заседании также подвели итоги работы управления по физической культуре и массовому спорту в сфере противодействия экстремизму в 2024 году. По данным ведомства, в подведомственных учреждениях не зафиксировано случаев экстремистских проявлений или социальной напряжённости. Межнациональные и межконфессиональные отношения в молодёжной среде остаются стабильными и характеризуются взаимоуважением.

Важную роль в профилактике экстремизма сыграли:

Совещания для руководителей муниципальных спортивных учреждений по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в рамках «Месяца здоровья и спорта», направленные на профилактику экстремизма среди молодёжи.

IX городская межнациональная Спартакиада «Дружим народами».

Мероприятия в честь Единого Дня солидарности народов России в борьбе с терроризмом.