В Рязани обсудили благоустройство Сквера имени А.С. Пушкина

В Рязани состоялась встреча актива и жителей улица Пушкина по вопросу благоустройства Сквера имени А.С. Пушкина в 2025 году. Об этом сообщает администрация города.

В текущем году планируется продолжить благоустройство Сквера, приоритетом задан участок до ул. Шевченко. В собрании приняли участие представители Главархитектуры региона, Рязанской городской Думы, администрации города, общественные деятели, старшие по домам, жители.

Среди предложений, озвученных жителями, – устройство дорожек и освещения, детской и спортивной площадок, установка видеокамер и малых архитектурных форм, в том числе в ретро-стиле, а также озеленение общественного пространства. Большинство участников поддержали идею установки бюста А.С. Пушкина. Также прозвучали инициативы по событийному наполнению программы сквера – проведению поэтических вечеров.

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С учётом предложений жителей в ближайшее время будет разработан проект сквера. Работы по благоустройству начнутся в конце мая-начале июня текущего года.