В Рязани обрушилась крыша дома

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области организует внеплановые работы в многоквартирном доме на улице Тимакова в Рязани, где произошло частичное обрушение кровли. Об этом сообщает телеграм-канал «ЖКХИНФО 62».

Инцидент произошел сегодня, 19 мая, по адресу: улица Тимакова, дом 15/23. По информации ФКР, пострадавших нет.

«Фонд капитального ремонта оперативно направил специалистов для осмотра повреждений и организовал охранные мероприятия, оказав содействие пострадавшим. В ближайшее время будут выясняться причины обрушения перекрытия. Объект отсутствует в плане капремонта по причине перевода собственниками взносов на спецсчёт, что позволяет им самостоятельно планировать сроки и объёмы ремонтных работ.

Жителей дома просят воздержаться от посещения чердачных помещений и соблюдать осторожность вблизи аварийного объекта.