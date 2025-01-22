В Рязани обновлён штаб регионального отделения Народного фронта

22 января в Рязанской областной библиотеке имени Горького прошла конференция региональной организации Народного фронта. На мероприятии подвели итоги работы за 2024 год, утвердили планы на 2025 год и обновили состав регионального штаба.

По данным отчёта, рязанские народофронтовцы за год выполнили 27 заявок военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Среди переданной помощи — автомобили, мотоциклы, квадрокоптеры, дрон-детекторы, рации, генераторы и инструменты. Кроме того, было доставлено 130 тонн стройматериалов и продовольствия.

В рамках защиты прав граждан представители Народного фронта подняли 91 тему, совершили более 10 выездов в сельские населённые пункты и направили свыше 50 обращений в органы власти и надзорные инстанции.

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На конференции избрали новых членов регионального штаба. В состав вошли специалист по экономической безопасности Максим Иванов, офицер-десантник и депутат Роман Иголкин, директор колледжа электроники Александр Клочков, директор патриотического центра «Гранит» Сергей Орлов, художник Александр Синицын, ректор агротехнологического университета Александр Шемякин, координатор молодёжной команды Народного фронта Полина Шеремет и ветеран СВО Пётр Рябов.

Сопредседателями штаба назначены руководитель благотворительной организации Алексей Кованов, директор центра «Гранит» Сергей Орлов и депутат Госдумы Андрей Красов.

В 2025 году Народный фронт намерен усилить работу с обращениями граждан, поступившими на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, а также расширить помощь участникам СВО и их семьям.