В Рязани обновят системы оповещения населения в двух районах города

В Октябрьском и Московском районах Рязани планируется заменить системы оповещения населения. Информация о соответствующем тендере размещена на портале госзакупок.

Контракт предусматривает поставку и монтаж нового оборудования. Начальная стоимость работ составляет 9,8 миллиона рублей.

Системы оповещения будут установлены по следующим адресам: Московское шоссе, улицы Новая, Новосёлов, Октябрьская, Полетаева, Семчинская, Спортивная и Станкозаводская.

Согласно документации, все работы должны быть завершены до 25 сентября.