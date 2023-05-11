В Рязани объявлено два тендера на ремонт участков дорог более чем на 290 млн рублей

В Рязани ищут подрядчиков для ремонта нескольких участков дорог в Московском районе.

Первый участок проходит по улице Магистральной от Октябрьской до Станкозаводской улицы. Начальная цена контракта, указанная на сайте госзакупок – 164,8 млн рублей.

Начальная цена контракта по другому тендеру — 126,5 млн рублей. Подрядчику предстоит провести ремонт следующих участков дорог:

по 1-му Тракторному проезду от Народного бульвара до дома 9 по 1-му Тракторному проезду,

по Коммунистическому переулку от 1-й Безбожной улицы до 2-й Безбожной улицы,

в посёлке Мехзавод,

по Орсовской улице от дома 1Б по Орсовской улице до дома 14А по Московскому шоссе,

по Рыбацкой улице,

по Светлой улице,

по Скорбященскому проезду,

от Восточного промузла до площадки корпорации «Технониколь» (КПП № 5),

от Ряжского шоссе до а/к «Сатурн-2» (Ряжское шоссе, 10).

Исполнители по обоим тендерам должны определиться 25 мая 2023 года.