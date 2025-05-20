В Рязани объявили об опасности атаки БПЛА

В Рязани 20 мая объявлена угроза атаки БПЛА. Сообщение пришло от РСЧС в 23:02.

В этот же день в 22:29 сообщалось об опасности атаки на территории Рязанской области.

Жителей города просят оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой».