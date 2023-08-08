В Рязани объединили мужской и женский клубы и спортшколу по футболу

Правительство Рязанской области выпустило распоряжение об объединении футбольного клуба «Рязань», ЖФК «Рязань-ВДВ» и спортивной школы по футболу. Документ опубликовал сайт газеты «Рязанские ведомости».
Объединение проводится «в целях повышения эффективности использования ресурсов государственных автономных учреждений Рязанской области».
Главным в объединении становится футбольный клуб «Рязань», остальные учреждения присоединяются к ГАУ РО «ФК «Рязань».
Сегодня стало известно, что в футбольном клубе «Рязань» меняется пресс-атташе — занимавшая должность несколько лет Алёна Королькова (Епифанова) сообщила об уходе.