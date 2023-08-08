В Рязани объединили мужской и женский клубы и спортшколу по футболу

Источник рассказал порталу E1.RU подробности допроса 16-летнего жителя Екатеринбурга, которого подозревают в убийстве 17-летней девушки. Парень написал явку с повинной и объяснил свой жуткий поступок. «Он заявил, что девушка сама спровоцировала его своим поведением. Что она гуляла с другими парнями и он ее приревновал. Во время допроса не плакал,...