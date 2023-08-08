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В Рязани объединили мужской и женский клубы и спортшколу по футболу

7info

Правительство Рязанской области выпустило распоряжение об объединении футбольного клуба «Рязань», ЖФК «Рязань-ВДВ» и спортивной школы по футболу. Документ опубликовал сайт газеты «Рязанские ведомости».

Объединение проводится «в целях повышения эффективности использования ресурсов государственных автономных учреждений Рязанской области».

Главным в объединении становится футбольный клуб «Рязань», остальные учреждения присоединяются к ГАУ РО «ФК «Рязань».

Сегодня стало известно, что в футбольном клубе «Рязань» меняется пресс-атташе — занимавшая должность несколько лет Алёна Королькова (Епифанова) сообщила об уходе.

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