Власть и политика

В Рязани «Новые люди» провели самую массовую тренировку по женской самообороне

Алексей Самохин

В Рязани партия «Новые люди» организовала спортивный фестиваль, в рамках которого прошла самая массовая тренировка по женской самообороне. Мероприятие прошло в рамках федерального партийного проекта «Бить надо первой», который направлен на обучение женщин основам безопасного поведения и эффективной защите от возможных угроз.

Масштабное мероприятие с участием более чем трехсот представительниц прекрасного пола прошло в Рязани впервые. В числе наставников и участниц – призерки мировых соревнований по единоборствам и боевым искусствам. Большая тренировка началась с разминки известного фитнес-тренера и блогера Яны Логвиной. А как защищаться правильно, рязанок обучали многократная призерка мировых соревнований по каратэ Эвелина Сакаева и бронзовая призерка по грэпплингу чемпионата мира-2024 Анорби Гришина. Открыла мероприятие депутат Госдумы от партии «Новые люди», одна из инициаторов проекта «Бить надо первой» Анна Скрозникова. 

— Мы провели в Рязани самую большую по количеству участников тренировку в рамках нашего проекта. И здорово, что на главном стадионе Рязани смогли объединить такое большое количество представительниц прекрасного пола, — отметила Анна Скрозникова, — проект появился после того, как мы получали многочисленные обращения от женщин по поводу домашнего насилия, сталкинга. Помимо законодательных инициатив мы обучаем женщин приемам самообороны. Мы не говорим, что надо защищаться только кулаками, но если насилие неизбежно – нужно знать азы самообороны. К слову, в рамках проекта не только обучаем, как защищаться. Проводим консультации психологов, и оказываем юридическую помощь женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. На данный момент проект запущен более чем в пятидесяти регионах.

Руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Рязанской области Артем Морозов отметил, что фестиваль привлек не только представительниц прекрасного пола.  

— На фестивале мы не только провели масштабную тренировку по самообороне, но и познакомили рязанцев и жителей региона с новыми, набирающими популярность, видами спорта. К примеру, гости попробовали сыграть в корнхол – игру, где нужно попасть в отверстие мешочками. «Рубились» на приставках в локации по фиджитал-спорту, а также изучали азы шах-бокса и устроили битву на лазерных мечах в кибер-файтинге, — рассказал руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Рязанской области Артём Морозов, — делать спорт популярным, поддерживать спортивные мероприятия, а также знакомить рязанцев с новыми видами спорта – один из главных приоритетов «Новых людей». 

Справка:

Федеральный проект «Бить надо первой», инициированный партией «Новые люди», направлен на обучение женщин основам безопасного поведения и эффективной защиты от возможных угроз. Одна из инициаторов проекта, депутат Госдумы партии «Новые люди» и член комитета по просвещению Анна Скрозникова. Проект запущен в более чем 50 регионах России.

